Азербайджан восстанавливает железнодорожную сеть, разрушенную Арменией - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит работу по восстановлению железнодорожной сети, разрушенной Арменией за период карабахского конфликта.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время панельных дискуссий по вопросам отношений между ЕС и Азербайджаном, прошедших в Брюссельском пресс-клубе в Бельгии.

Министр отметил, что Азербайджан дал свое согласие на то, чтобы к этой сети могла подключиться и Армения: "Строительство железнодорожной сети сыграет роль в налаживании связи между Турцией, Азербайджаном, Грузией, Ираном, Россией и Арменией, а также будет выгодно для коридора "Восток-Запад" между Азией и Европой".

Байрамов отметил, что этот проект выгоден не только для отдельных стран, но и для всего региона в целом: "Азербайджан намерен внести вклад в расширение сотрудничества на Южном Кавказе. К сожалению, мы не получили четкого ответа от Армении в этом вопросе. Следует отметить, что поступают некоторые положительные сигналы от трехсторонней рабочей группы, состоящей из заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении. Надеемся, что в ближайшее время Армения предпримет шаги в связи с реализацией проектов и для достижения конкретных результатов".

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде)