Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким азербайджанских военнослужащих, погибших в результате армянской провокации (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с провокационными действиями Армении на границе.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким солдат и офицеров, погибших в ходе боевых столкновений на государственной границе, возникших в результате очередной военной провокации Армении. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов и ниспошлет терпение их семьям. Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний оберегает нашу Родину! #QarabağAzərbaycandır #ŞəhidlərÖlməz»