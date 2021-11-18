Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ

Политика 18 ноября 2021 14:29 (UTC+04:00)
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации Анн Линде на ее странице в Twitter.

В ходе беседы была обсуждена ситуация в регионе, говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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