Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации Анн Линде на ее странице в Twitter.

В ходе беседы была обсуждена ситуация в регионе, говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)