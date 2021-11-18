Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации Анн Линде на ее странице в Twitter.
В ходе беседы была обсуждена ситуация в регионе, говорится в публикации.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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