Делегация во главе с Кямраном Алиевым и Шабаном Йылмазом посетила Шушу (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Делегация во главе с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генпрокурором Стамбула Шабаном Йылмазом посетила Шушу.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовал спецпредставитель Президента в Шушинском районе Айдан Керимов в своем аккаунте в Twitter.

"Гости ознакомились с мавзолеем Вагифа, крепостью Шуша, домом Бюльбюля и Верхней мечетью Гевхар-аги, разрушенной армянами, но позже восстановленной после освобождения города. В то же время я проинформировал гостей о процессе реставрации других памятников, которые являются важной частью нашего культурно-исторического наследия", - отметил Керимов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)