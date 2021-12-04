Иран сможет воспользоваться возможностями Зангезурского коридора – экс-посол

БАКУ /Trend/ - Иран сможет воспользоваться возможностями Зангезурского коридора.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

По его словам, Зангезурский коридор является частью транспортного коридора Восток-Запад, и его открытие не нанесет никакого удара по вопросу ирано-армянской границы.

«Этот коридор будет восстановлен в рамках территориальной целостности стран региона. Позиция разных официальных лиц Ирана по этому вопросу такова, что Тегеран не против восстановления дорог, оставшихся со времен СССР, и даже положительно относится к этому», - сказал Пакайин.

По мнению экс-посла, безопасность в регионе повысится в случае нормализации отношений Азербайджана и Армении и использования существующих дорог в мирных целях.

«И мы станем свидетелями восстановления безопасности на границах Ирана с Азербайджаном и Арменией», - сказал Пакайин.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)