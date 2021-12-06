Президент Ильхам Алиев: И Армения увидела, и мир видел, что никто не смог нас остановить

БАКУ/Trend/ - И Армения увидела, и мир видел, что никто не смог нас остановить.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями поселка Гонагкенд.

Новость обновляется