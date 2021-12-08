МИД распространил заявление в связи с 30-й годовщиной членства Азербайджана в ОИС

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-й годовщиной членства страны в Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В заявлении говорится, что в 2021 году исполняется 30 лет членству Азербайджана в ОИС.

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