Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции

БАКУ / Trend / - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования Турции в связи с гибелью 3 турецких военнослужащих на севере Ирака.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации минобороны в Twitter.

"Меня глубоко опечалила новость о том, что в результате предательского террористического нападения в ходе операции Pençe-Yıldırım погибли 3 военнослужащих турецкой армии. Ваша боль - наша боль. Аллах рехмет элясин!", - отметил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)