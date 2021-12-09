Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции
БАКУ / Trend / - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования Турции в связи с гибелью 3 турецких военнослужащих на севере Ирака.
Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации минобороны в Twitter.
"Меня глубоко опечалила новость о том, что в результате предательского террористического нападения в ходе операции Pençe-Yıldırım погибли 3 военнослужащих турецкой армии. Ваша боль - наша боль. Аллах рехмет элясин!", - отметил министр.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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