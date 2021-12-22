БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Иран работают над дорожной картой новых проектов.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

«Встреча, состоявшаяся 28 ноября в Ашхабаде, имеет особое значение в отношениях между нашими странами. После восстановления независимости Азербайджана между нашими странами были подписаны соглашения о сотрудничестве. На сегодняшней встрече мы обсудили развитие двусторонних отношений, сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества и другие вопросы», - сказал Байрамов.

Говоря о совместных проектах, реализуемых Ираном и Азербайджаном, министр упомянул строительство электростанций «Худаферин», «Гыз галасы», «Ордубад», а также строительство моста через Астарачай, дальнейшее развитие коридора Иран-Азербайджан-Россия и запуск совместного автомобильного завода в Нефтчале.

Байрамов отметил, что в течение нескольких месяцев после формирования нового правительства в Иране предпринимались конкретные действия по ряду новых проектов.

«Примером тому является достигнутая в Ашхабаде договоренность о транзите туркменского газа», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)