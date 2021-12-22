Иран намерен развивать сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Иран намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном в транзитной, транспортной сферах, в восстановлении освобожденных территорий и других сферах.

Как сообщает Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, при этом развитие сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта находится в центре внимания.

"Одно из направлений сотрудничества между Ираном и Азербайджаном - региональное сотрудничество. Мы поддерживаем трехсторонние и четырехсторонние платформы. Считаем важным обращать внимание на эти форматы. Страны региона разрешат недопонимание путем совместного диалога и предпримут большие шаги в направлении устойчивого развития", - сказал он.

(Автор: Эльнур Багышов)