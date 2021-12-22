БАКУ/Trend/- Тегеран и Баку ведут переговоры по вопросу разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Министр сообщил, что этот вопрос также обсуждался на сегодняшней встрече.

«Агентство Азербайджанской Республики по разминированию будут обмениваться мнениями с соответствующими иранскими агентствами по вопросам разминирования», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)