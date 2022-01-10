Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Алжира (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 10 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Алжирской Народной Демократической Республики в нашей стране Абдельвахаба Османа.
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