Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Украину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Украины Володимира Зеленского прибыл с рабочим визитом в Украину.

Как сообщает Trend, в киевском международном аэропорту «Борисполь», где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Главу государства встречали первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и другие официальные лица.