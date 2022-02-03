Госпогранслужба Азербайджана в 2021 г. очистила от мин 386 га освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) очистила от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории площадью 386 гектаров.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было заявлено на отчетном совещании ГПС, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2021 году.

"В прошлом году было обнаружено и обезврежено 947 противопехотных и 1 195 противотанковых мин, а также 186 неразорвавшихся боеприпасов. Освобожденный от оккупации 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы был взят под контроль азербайджанскими пограничниками. Благодаря восстановлению пограничной инфраструктуры нанесен серьезный удар по наркотрафику, который ранее проходил через эти территории", - отмечалось на совещании.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)