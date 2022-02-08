МВД о ходе расследования ДТП в Ходжалы, в результате которого пострадали 22 человека

БАКУ /Trend/ - Продолжается расследование обстоятельств ДТП в Ходжалинском районе, в результате которого пострадали 22 человека.

Об этом сообщил во вторник старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов в ответ на запрос Trend.

По его словам, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

По результатам расследования случившемуся будет дана правовая оценка, отметил Гасымов.

Напомним, что на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша произошло ДТП с участием служебного автобуса, принадлежащего компании - субподрядчику Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət. В результате ДТП пострадали 22 человека.

По факту Ходжалинским РОП возбуждено уголовное дело по статье 263.1-1 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)