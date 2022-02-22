Мост в столице Польши окрасился в цвета азербайджанского флага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мост Шлонско-Домбровски через реку Висла в столице Польши Варшаве окрасился в цвета Государственного флага Азербайджана.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Польше, по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами по инициативе посольства на мост Шлонско-Домбровски через реку Висла в столице Польши Варшаве были спроецированы цвета Государственного флага Азербайджана.