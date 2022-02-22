Мост в столице Польши окрасился в цвета азербайджанского флага (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Мост Шлонско-Домбровски через реку Висла в столице Польши Варшаве окрасился в цвета Государственного флага Азербайджана.
Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Польше, по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами по инициативе посольства на мост Шлонско-Домбровски через реку Висла в столице Польши Варшаве были спроецированы цвета Государственного флага Азербайджана.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Будут приняты меры по более эффективной организации работы сельскохозяйственных ярмарок - Кабмин Азербайджана
В Азербайджане будут выпущены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги
"Южный газовый коридор" отвечает требованиям энергетической и экологической безопасности – Парвиз Шахбазов
Госпогранслужба Украины опровергает заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины погранпункта в Ростовской области
В сказочном Баку меня поселили в номере под цифрой 1001… отсюда все и началось – интервью со всемирно известным исполнителем (ФОТО)
В ходе визита Президента Ильхама Алиева в Москву ожидается подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией
В Азербайджане награждена группа лиц, отличившихся в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог - Распоряжение
Обсуждены возможности участия Nebras Power в строительстве ветряных электростанций на освобожденных территориях Азербайджана
Очередная демонстрация враждебности со стороны армян - перекрыта дорога в аэропорт в связи с визитом азербайджанских депутатов (ФОТО)
Азербайджан готов продолжать усилия по обеспечению региональной и глобальной энергобезопасности – министр
Армяне передали Азербайджану останки тел в смешанном состоянии - начальник отдела Военной прокуратуры (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение дружбе и сотрудничеству с Соединенным Королевством
Президент Ильхам Алиев: Для развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Польшей имеются хорошие перспективы
Подозреваемый в убийстве женщины и двух ее детей является бывшим директором школы - Управление образования
В Баку определились победители турнира по теннису среди ветеранов Карабахской войны, журналистов и медийных личностей (ФОТО)