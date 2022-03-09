Япония стремится оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий - посол (ФОТО) `
БАКУ /Trend/ - Япония стремится оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.
Как передает Trend, об этом сказал в среду посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада на мероприятии в связи с подписанием соглашения по обеспечению поставок оборудования для разминирования в Тертерском районе.
По его словам, основной целью данного соглашения является ускорение деятельности по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана.
Посольство Японии окажет помощь в размере 88 224 долларов США для приобретения оборудования, предусмотренного проектом, отметил дипломат.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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Япония стремится оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий - посол (ФОТО) `
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