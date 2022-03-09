Япония стремится оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий - посол (ФОТО) `

БАКУ /Trend/ - Япония стремится оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

Как передает Trend, об этом сказал в среду посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада на мероприятии в связи с подписанием соглашения по обеспечению поставок оборудования для разминирования в Тертерском районе.

По его словам, основной целью данного соглашения является ускорение деятельности по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана.

Посольство Японии окажет помощь в размере 88 224 долларов США для приобретения оборудования, предусмотренного проектом, отметил дипломат.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)