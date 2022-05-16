Участие Президента Ильхама Алиева в открытии аэропорта Ризе-Артвин является очень важным событием - Шамиль Айрым

БАКУ /Trend/ - Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин является очень важным событием.

Об этом сказал в интервью Trend в понедельник член Великого Национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

По его словам, приезд в Ризе Президента Ильхама Алиева вызвал воодушевление турецкого народа.

"Но больше всего взволновало выступление Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия - о турецко-азербайджанских отношениях, дружбе и братстве между двумя странами, солидарности и в радостные, и в горестные дни. Это стало месседжем для многих и вызвало воодушевление турецкого народа. Также с восторгом были встречены слова Президента Ильхама Алиева о том, что Ризе напоминает райский уголок", - сказал он.

Шамиль Айрым отметил, что этот визит еще раз доказал, что в мире нет аналога турецко-азербайджанским отношениям.

"Наши граждане, политические деятели, народы должны сделать все возможное, чтобы довести отношения между двумя странами до еще более высокого уровня. Мы должны постоянно работать для развития и благополучия наших стран", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)