Европейский совет анонсировал встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - 22 мая в Брюсселе состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает в пятницу Trend со ссылкой на Евросовет.

Как сообщается, также состоятся встречи Шарля Мишеля c Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в формате один на один.

Отметим, что это будет третья встреча в таком формате. Предыдущие встречи состоялись в декабре 2021 года и апреле 2022 года в Брюсселе.