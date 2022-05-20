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Европейский совет анонсировал встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе

Политика Материалы 20 мая 2022 17:43
Европейский совет анонсировал встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе

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БАКУ /Trend/ - 22 мая в Брюсселе состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает в пятницу Trend со ссылкой на Евросовет.

Как сообщается, также состоятся встречи Шарля Мишеля c Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в формате один на один.

Отметим, что это будет третья встреча в таком формате. Предыдущие встречи состоялись в декабре 2021 года и апреле 2022 года в Брюсселе.

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