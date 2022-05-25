В Администрации Президента Азербайджана состоялась очередная встреча в рамках диалога с политпартиями

БАКУ /Trend/ - 25 мая заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев провел встречу с председателем партии «Будущий Азербайджан» Агасифом Шакироглу.

Как сообщили Trend в отделе Администрации Президента по связям с политическими партиями и законодательной властью, на встрече заведующий отделом рассказал о прошлом, настоящем и перспективах сотрудничества между властью и оппозицией для развития культуры политического диалога и общества в нашей стране, как основные контуры новой политической конфигурации были отмечены важность роли политических партий в обогащении нашей политической истории, укреплении государственности, создание широкой базы для деятельности политических партий в результате политических реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, а также обеспечение политических партий штаб-квартирами, государственная регистрация результатов съездов, легитимизация их деятельности, создание беспрепятственного доступа к государственным и частным медиа-ресурсам в стране, обеспечение национальной и политической солидарности в стране, государственная регистрация новых политических партий и другие вопросы. Заведующий отделом также сказал, что большинство политических партий внесли вклад в развитие здорового диалога между властью и оппозицией и многопартийной политической системы.

Доведя до внимания, что слова Президента Ильхама Алиева «В нынешний период широкомасштабных реформ обязательно должны проводиться политические реформы, которые не могут осуществляться без широкого диалога между партиями… Формируется новая политическая конфигурация Азербайджана» дают реальные плоды, Адалят Велиев выразил уверенность, что партия «Будущий Азербайджан» примет активное участие в этом процессе.

Председатель партии «Будущий Азербайджан» Агасиф Шакироглу, в свою очередь, высоко оценил политический диалог и работу, проделанную в рамках диалога, рассказал о нежелательной деятельности малочисленных радикалов, не желающих благополучия нашей страны и укрепления нашего государства. Было подчеркнуто, что в результате успешной внешней политики Азербайджан сохранил отношения с самыми разными геополитическими полюсами мира, нейтрализовал давление со стороны международных силовых центров и в результате всего этого стал местом сотрудничества, где царит стабильность. Было отмечено, что сегодня, независимо от политических взглядов в нашей стране, каждый патриот, желающий укрепить наше государство, еще больше улучшить социальное благосостояние народа, должен радоваться успехам Азербайджана, делать все возможное для устойчивости этих успехов. Партия «Будущий Азербайджан» всегда готова оказать содействие в этом деле.

В завершение стороны обменялись мнениями о продолжении этой работы в систематическом формате с учетом важности конструктивного сотрудничества, дали высокую оценку встрече руководителей Азербайджана и Армении в Брюсселе 22 мая, отметив, что создание Государственной комиссии по делимитации границы между двумя странами сыграет важную роль в обеспечении мира и безопасности в регионе.