Принята Декларация министров труда стран-участниц Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции в рамках 110-й сессии Международной конференции труда состоялось заседание министров труда стран-членов Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве труда и социальной защиты Азербайджана, заседание под председательством министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева было посвящено вопросам социальной сферы, связанным с вызовами в странах Движения неприсоединения в контексте пандемии коронавируса COVID-19, а также вопросам рынка труда и обеспечения трудовых прав, социальной защиты работников, уязвимых групп.

Бабаев отметил, что установление социальной справедливости на основе концепции достойного труда Международной организации труда (МОТ) является важнейшим направлением и для Движения неприсоединения. Важность Движения, функционирующего уже 60 лет, возросла в последнее время в связи с новыми вызовами еще больше. Министр довел до внимания последовательные усилия Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения по мобилизации глобальных усилий против пандемии. Он отметил, что по инициативе страны в марте прошлого года в Совете ООН по правам человека была принята резолюция о равном и универсальном доступе всех стран к вакцинам. Бабаев добавил, что Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь в связи с борьбой с пандемией более чем 30 странам, включая государства-члены Движения неприсоединения, внес добровольный финансовый вклад в размере 10 миллионов долларов США в ВОЗ, безвозмездно предоставил вакцины ряду стран и т.д.

Подчеркнув успехи, достигнутые в Азербайджане, Бабаев отметил реализацию за последние три года в стране трех пакетов социальных реформ, охвативших четыре миллиона человек, и дополнительное выделение ежегодно средств в размере 6 миллиардов манатов (около 3,5 миллиарда долларов США). За тот же период социальные пособия выросли в 2,7 раза, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия - на 75 процентов, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, фонд заработной платы - в 2,2 раза. Министр отметил важность новой электронной системы "Труд и занятость", отметив высокую оценку гражданами работы центров DOST, где предоставляются в прозрачной и оперативной форме 154 вида социальных услуг. 110 услуг по труду, занятости и социальной защите полностью автоматизированы, половина из них - проактивные.

Бабаев также коснулся освобождения в 2020 году от почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских территорий, подчеркнув, что сейчас на освобожденных землях на основе смарт-концепций идет работа по реконструкции и восстановлению.

Затем была принята повестка дня заседания, состоялись выступления генерального директора МОТ Гая Райдера, представителей государств-членов, проведены общие обсуждения. По итогам заседания была принята Декларация министров труда стран-участниц Движения неприсоединения. В декларации подчеркивается особое значение активизации совместных усилий по устранению негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19, а также значение солидарности, продолжения реформ рынка труда. Отмечена важность внедрения цифровых платформ и связанных с ними других технологических инноваций в сфере труда, занятости, социальной защиты, важность социального диалога, разработки новых стратегий, необходимость расширения активных программ занятости и др.

(Перевод: Нубар Кулузаде)