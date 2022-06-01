Группа работников сферы гражданской авиации Азербайджана награждена орденами и медалями - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденами и медалями группы работников сферы гражданской авиации Азербайджана.

Как соощает Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в области гражданской авиации в Азербайджане наградить следующих лиц:

орденом «Эмек» 3-й степени

Азизова Бахтияра Магатил оглу

Кязымову Людмилу Акберовну

Садыгзаде Вугара Садыг оглу

медалью «Терегги»

Байрамова Руслана Расим оглу

Али-заде Назима Ибрагим оглу

Амрахову Сабину Тофиг гызы

Ашрафова Расима Гюльбаба оглу

Халили Аладдина Мирхалил оглу

Ибрагимова Фархада Меджнун оглу

Исмаил-заде Малахат Нариман гызы

Карева Николая Анатольевича

Гардашханова Анара Бахрам оглу

Гадирова Назима Аллахверди оглу

Гулиева Джейхуна Иззет оглу

Гурбанова Тариэля Халил оглу

Насруллаева Эльшада Гюльмамед оглу

Султанова Фикрета Расим оглу."