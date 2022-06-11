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Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)

Политика Материалы 11 июня 2022 17:34
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 11 июня парламентская делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом, находящаяся с визитом в Азербайджане, побывала в культурной столице страны - городе Шуша.

Как сообщили Trend в субботу в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Словакия Анар Мамедов и другие официальные лица.

В рамках визита в Шушу гости прибыли в Международный аэропорт Физули. Им была предоставлена информация о технических возможностях этого аэропорта, построенного и сданного в эксплуатацию за короткие сроки согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева. Представители парламента Словакии также ознакомились с макетами Международного аэропорта Физули и строящегося Лачинского аэропорта. Затем делегация побывала на территории, где проводятся работы по разминированию, ознакомилась с ходом работ. Здесь с участием председателя Национального совета Словакии Бориса Коллара был осуществлен процесс взрыва мины на дальнем расстоянии. Затем гости отправились в Шушу.

В городе Шуша делегацию встретил специальный представитель Президента в Шушинском районе Айдын Керимов, который рассказал им о крепостных стенах города, его истории, состоянии города в период оккупации и проводимых здесь строительных работах. До внимания членов делегации было доведено, что исторические памятники и мечети в городе восстанавливаются под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Гости также были проинформированы о восстановленных исторических памятниках, новых жилых домах, которые будут построены в городе.

В ходе визита делегация осмотрела крепостные стены города Шуша, ознакомилась с реставрационными работами, проводимыми в здании специального представительства Президента, которое находится у городской площади. Членам делегации была предоставлена информация о городской площади, а также расстрелянных армянами памятниках видных деятелей культуры Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.

Затем делегация побывала на Джыдыр-дюзю. Было отмечено, что сегодня Джыдыр-дюзю, как и до оккупации, является местом проведения грандиозных мероприятий.

Председатель Национального совета Словакии Борис Коллар в Шуше дал интервью словацкому телеканалу STV. Он рассказал об освобождении города Шуша от оккупации, расстрелянных армянами памятниках видных деятелей культуры Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли, поделился впечатлениями о визите.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу (ФОТО)
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