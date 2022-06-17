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Прошел брифинг, посвященный подготовке к международным учениям «Анатолийский орёл - 2022» (ФОТО)

Политика Материалы 17 июня 2022 10:46
Прошел брифинг, посвященный подготовке к международным учениям «Анатолийский орёл - 2022» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - На авиабазе в турецком городе Конья при участии военнослужащих разных стран состоялся брифинг, посвященный подготовке к международным лётно-тактическим учениям «Анатолийский орёл - 2022».

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве обороны Азербайджана, сначала участникам была предоставлена подробная информация о планировании учений, территории их проведения, процессе подготовки и задачах, которые будут выполнены поэтапно.

Отметим, что Азербайджан на международных учениях будут представлять пилоты и авиационные средства Военно-воздушных сил.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Прошел брифинг, посвященный подготовке к международным учениям «Анатолийский орёл - 2022» (ФОТО)
Прошел брифинг, посвященный подготовке к международным учениям «Анатолийский орёл - 2022» (ФОТО)
Прошел брифинг, посвященный подготовке к международным учениям «Анатолийский орёл - 2022» (ФОТО)
Прошел брифинг, посвященный подготовке к международным учениям «Анатолийский орёл - 2022» (ФОТО)
Прошел брифинг, посвященный подготовке к международным учениям «Анатолийский орёл - 2022» (ФОТО)
Прошел брифинг, посвященный подготовке к международным учениям «Анатолийский орёл - 2022» (ФОТО)
Прошел брифинг, посвященный подготовке к международным учениям «Анатолийский орёл - 2022» (ФОТО)
Прошел брифинг, посвященный подготовке к международным учениям «Анатолийский орёл - 2022» (ФОТО)
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