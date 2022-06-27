Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы с гордостью отмечаем День армии в Кяльбаджаре, который потеряли в апреле 1993 года

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы отмечаем, с гордостью отмечаем День армии в Кяльбаджаре, который потеряли в апреле 1993 года.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 26 июня - в День Вооруженных сил Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной передаче боевого знамени воинской части коммандос, в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

"Мы освободили Кяльбаджар без единого выстрела, вернули родной край, и сегодня там идет созидательная работа. Я уже во второй раз приезжаю в Кяльбаджар, и сегодня будет много мероприятий. Инфраструктура, электроснабжение, водоснабжение Кяльбаджара, строительство домов – все это уже началось. Конечно, в первую очередь мы должны были построить дороги военного назначения, и мы сделали это. Открытие сегодня этой воинской части еще раз показывает, что мы добьемся желаемого – восстановим Карабах и Восточный Зангезур. Этот процесс уже начался, и в первую очередь, в этом регионе – Карабахе и Восточном Зангезуре мы должны иметь постоянную мощную военную силу. Поэтому сегодняшняя церемония имеет особое, символическое значение.

Сегодня мы отмечаем, с гордостью отмечаем День армии в Кяльбаджаре, который потеряли в апреле 1993 года. Должен также сказать, что в период оккупации обсуждались различные варианты, посредники предлагали нам различные варианты. Во всех этих вариантах на повестке дня как отдельная тема стоял вопрос возвращения Кяльбаджара Азербайджану. Я всегда говорил, что мы должны вернуть все земли, что мы не можем довольствоваться пятью районами, Кяльбаджарский, Лачинский, Шушинский, другие районы тоже должны быть у нас, это наша историческая земля, край наших предков, и мы добились этого. Проведение этого военного праздника в Кяльбаджаре доставляет нам двойное удовольствие, наполняет наши сердца еще большей гордостью.

Мы доказали всему миру, что являемся великим народом. Карабах всегда был азербайджанской землей – и в период оккупации, и во время войны, и после нее, и сегодня. Карабах – это Азербайджан!" - сказал глава государства.