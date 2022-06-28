МИД Азербайджана ответил Пашиняну (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ряд мнений, высказанных 27 июня премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе онлайн-пресс-конференции в связи с процессом нормализации армяно-азербайджанских отношений, ставят под сомнение стремление этой страны к установлению устойчивого мира в регионе.

Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД Азербайджана, передает Trend.

В сообщении отмечается, что тот факт, что руководитель страны, которая около 30 лет удерживала часть территорий Азербайджана под военной оккупацией и совершила разрушения на этих территориях, обвиняет Азербайджан в проведении в эти годы политики блокады, не укладывается ни в какие правовые и моральные рамки.

«Азербайджан был сторонником и инициатором нормализации отношений между двумя государствами после освобождения своих территорий, несмотря на оккупационную политику Армении и десятилетиями применяемый ею подход всеобщего уничтожения. Именно глава Азербайджанского государства выступил с предложением о подписании мирного договора на постконфликтном этапе на основе строгого соблюдения принципов международного права. Азербайджан даже представил противоположной стороне базовые принципы, на которых должно основываться соглашение. Если бы Азербайджан, как утверждает Пашинян, хотел бы войны, то, вероятно, в этих шагах не было бы необходимости. Если бы Азербайджан хотел войны, он бы не прилагал больших усилий для реконструкции и восстановления территорий, разрушенных Арменией в течение 30 лет.

Азербайджанская сторона не только делает заявления по делимитации границы между двумя странами, открытию всех коммуникаций в регионе и подписанию будущего мирного соглашения, но и реализует их своими действиями и конкретными шагами. На протяжении многих лет именно азербайджанская сторона говорила, что налаживание нормальных отношений в регионе и открытие всех коммуникаций будет выгодно Армении. Тот факт, что армянская сторона, наконец, осознала это и премьер-министр заявил, что "открытие коммуникаций выгодно Армении", привлекает внимание как новый подход руководства Армении. Видимо, принятие Арменией фактов занимает некоторое время. Надеемся, что для осознания Арменией эффективности функционирования Зангезурского коридора, который уже стал реальностью, не потребуется много времени.

Что касается трехсторонних заявлений, то обязательства, взятые на себя сторонами в соответствии с этим документом, и их выполнение являются очевидными. Армения, грубо нарушая требования документа, направляя на азербайджанские территории диверсионные силы, не выводя с них незаконные вооруженные формирования, надолго задерживая открытие коммуникаций, грубо нарушает выполнение этих заявлений.

Премьер-министр Армении, не уточняя, на какой конкретно случай он ссылается, заявил, что "азербайджанская сторона, по крайней мере, один раз бойкотировала встречу". Если начать перечислять встречи на постконфликтном этапе, которые до сих пор предлагались с участием международных посредников и под разными предлогами были сорваны Арменией, а также отложены на 1-2 часа с помощью провокаций, то их список будет очень длинным.

Если Армения действительно хочет мира, она должна продемонстрировать конкретную политическую волю и предпринять конкретные шаги к миру, а не тратить время на возрождение формата, коэффициент эффективности которого был всегда низок и участники которого теперь открыто признают невозможность его функционирования», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)