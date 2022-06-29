Международный центр Низами Гянджеви и Национальный комитет по внешней политике США подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви и Национальный комитет по внешней политике США подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили Trend в Центре.

В соответствии с документом, созданный в 1947 году Национальный комитет по внешней политике США и Международный центр Низами Гянджеви будут сотрудничать в подготовке и привлечении экспертов к участию в Глобальном Бакинском форуме, организации совместных семинаров, конференций и межпарламентских обсуждений в Европе и США.

Свои подписи под документом поставили сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, Исмаил Серагельдин и глава Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Эллиотт.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)