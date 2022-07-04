Джейхун Байрамов встретился с иранским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 июля в рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой иранского МИД Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на встрече азербайджанский министр поблагодарил иранскую сторону за приглашение и гостеприимство.

Напомнив о визите министра иностранных дел Ирана в Азербайджан в декабре 2021 года, Байрамов отметил вклад взаимных визитов в развитие двусторонних связей.

Было подчеркнуто, что проведение двух встреч между президентами Азербайджана и Ирана является показателем развития двусторонних связей.

Байрамов отметил, что по итогам 2021 года товарооборот между двумя странами вырос на 30 процентов, а в первом полугодии 2022 года - на 18 процентов.

Также было подчеркнуто сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в энергетической сфере, в частности, значение проектов «Худаферин» и «Гыз Галасы», отмечено значение Международного транспортного коридора «Север-Юг», где две страны эффективно сотрудничают.

Кроме того, была отмечена важность продолжения строительства железнодорожного терминала в Астаре и моста через Астарачай.

Говоря о восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях на постконфликтном этапе, Байрамов с удовлетворением отметил участие иранских компаний в этом процессе.

Министр проинформировал иранского коллегу о шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении установления мира в регионе, сообщив, что Азербайджан готов к нормализации отношений на основе строгого соблюдения принципов международного права.

В свою очередь, глава МИД Ирана с удовлетворением отметил достижения и документы, подписанные на встрече глав двух стран. Отметив, что Азербайджан занимает важное место во внешней политике Ирана, Абдоллахиан подчеркнул успешное продолжение сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в областях экономики, торговли, транспорта, энергетики.

Министр также сообщил о решимости иранской стороны по вопросу реализации «Меморандума о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана через территорию Ирана».

Стороны также обсудили сотрудничество в многосторонних форматах, региональные вопросы и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)