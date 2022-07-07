В армянском обществе все еще есть группы, пропагандирующие реваншистские идеи - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил Армении мирное соглашение, но каких-либо серьезных подвижек в этом вопросе нет.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр сообщил, что в армянском обществе до сих пор существуют группы, пропагандирующие реваншистские идеи.

«Надеемся, что армянское политическое руководство осознает существующие реалии. Для обеспечения мира в регионе необходимо соблюдать международные принципы», - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)