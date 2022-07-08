Милли Меджлис внес изменения в законопроект об утверждения соглашения с Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - На заседании Милли Меджлиса (парламент) восьмого июля был обсужден законопроект о внесении изменений в законопроект "Об утверждении соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики "О международных автомобильных перевозках", сообщает в пятницу Trend.

На заседании было отмечено, что данное соглашение будет способствовать ускоренному развитию экономических связей между двумя странами.

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)