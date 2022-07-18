Политика Президента Ильхама Алиева позволила Азербайджану добиться впечатляющих результатов в национальной экономике

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит превосходную политику, которая дала впечатляющие результаты в национальной экономике, в том числе в сельском хозяйстве, во внешней политике и дипломатии, сказал Trend американский эксперт Питер Тейс.

"Улучшились отношения Азербайджана с соседними странами. Грузия стала его важным экономическим партнером. Казахстан расширил свое политическое, торговое и экономическое сотрудничество с Азербайджаном. Братские отношения с Турецкой Республикой позволили Азербайджану быть в авангарде мировой геополитики и усилили его роль в Евразии. Азербайджан является верным союзником Европейского союза и расширил свое сотрудничество со странами ЕС, в том числе с Италией, Германией и Австрией. Азербайджан укрепил свой союз и политический диалог с Вашингтоном, в целом расширил свои связи с США. Вашингтон видит в Азербайджане надежного союзника и геополитического игрока огромного масштаба в Европе и за ее пределами. Азербайджан использовал все инструменты для расширения диалога и тесного сотрудничества с Госдепартаментом США", - сказал Тейс.

Эксперт также подчеркнул, что Европа и США не до конца осознают важность Зангезурского коридора для экономики Кавказа, а также то, какую пользу он принесет европейским странам.

"Открытие Зангезурского коридора существенно поможет западноевропейским экономикам в эти сложные геополитические и экономические времена. Президент Ильхам Алиев является дальновидным государственным деятелем и всегда работает на благо человека, во имя экономического процветания и для оборонного сотрудничества с европейскими странами, Турцией и другими ключевыми глобальными партнерами", - добавил Тейс.