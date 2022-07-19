Президент Ильхам Алиев: Несмотря на попытки некоторых членов Европарламента, они должны знать, что Европу невозможно изолировать от Азербайджана, а Азербайджан – от Европы

БАКУ /Trend/ - Мы хотим наладить тесные отношения с Европой, и все что мы делаем, в том числе отмеченные мною сейчас ощутимые признаки сотрудничества, демонстрируют это. Однако если Европейский парламент решил избрать такой путь, то это их выбор. Но, несмотря на попытки некоторых членов парламента, они должны знать, что Европу невозможно изолировать от Азербайджана, а Азербайджан – от Европы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с председателем комитета по международным делам Европарламента Дэвидом Макалистером.

"По существу, Европейский парламент гораздо более агрессивен в отношении Азербайджана, чем парламент Армении. Порой кажется, что эти резолюции принимает парламент Армении или, возможно, некоторые армянские лоббистские группы имеют определенное влияние на них. Иначе очень трудно это понять. Когда я сказал, что удивлен, я имел в виду это.

Господин Макалистер, очень рад вас видеть. Я помню нашу встречу. Знаю, что вы не голосовали за эту резолюцию. Но, к сожалению, многие европейские парламентарии без каких-либо на то оснований совершили нападки на нас. Таким образом, ситуация такова. Мы живем в реальном мире, это не наш выбор. Вы знаете мою позицию. Моя позиция с нашей последней встречи в 2017 году не изменилась. Мы хотим наладить тесные отношения с Европой, и все что мы делаем, в том числе отмеченные мною сейчас ощутимые признаки сотрудничества, демонстрируют это. Однако если Европейский парламент решил избрать такой путь, то это их выбор. Но, несмотря на попытки некоторых членов парламента, они должны знать, что Европу невозможно изолировать от Азербайджана, а Азербайджан – от Европы.

Наверное, на этом я завершу свою вступительную речь. Считаю, что это важно. Потому что я знаю, что ваш визит начался сейчас – этим утром, и я не хочу вести себя так, словно ничего не случилось. Случилось, и это очень серьезный и беспокоящий нас вопрос. Поэтому я решил проинформировать вас о своих взглядах и взглядах абсолютного большинства азербайджанского народа. Они гордятся тем, что мы сами освободили наши земли, гордятся нашими отважными солдатами, пожертвовавшими жизнью во имя Родины, гордятся тем, что они - азербайджанцы, что являются представителями народа, который положил конец оккупации, восстановил справедливость, национальное достоинство и который сейчас успешно развивается", - сказал глава государства.