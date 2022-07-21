Состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству оборонных ведомств Азербайджана и Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) Азербайджана и Италии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встрече гостям была предоставлена подробная информация о работе, проводимой в азербайджанской армии в направлении военно-гражданского сотрудничества.

Также была отмечена эффективность встреч, состоявшихся в соответствии с планом военного сотрудничества, подписанным между двумя странами.

Итальянская сторона выразила заинтересованность в обсуждении перспектив дальнейшего развития и изучения существующих передовых практик.

В заключение было сделано фото на память, говорится в сообщении минобороны.