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Состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству оборонных ведомств Азербайджана и Италии (ФОТО)

Политика Материалы 21 июля 2022 15:12
Состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству оборонных ведомств Азербайджана и Италии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) Азербайджана и Италии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встрече гостям была предоставлена подробная информация о работе, проводимой в азербайджанской армии в направлении военно-гражданского сотрудничества.

Также была отмечена эффективность встреч, состоявшихся в соответствии с планом военного сотрудничества, подписанным между двумя странами.

Итальянская сторона выразила заинтересованность в обсуждении перспектив дальнейшего развития и изучения существующих передовых практик.

В заключение было сделано фото на память, говорится в сообщении минобороны.

Состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству оборонных ведомств Азербайджана и Италии (ФОТО)
Состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству оборонных ведомств Азербайджана и Италии (ФОТО)
Состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству оборонных ведомств Азербайджана и Италии (ФОТО)
Состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству оборонных ведомств Азербайджана и Италии (ФОТО)
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