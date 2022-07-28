Попытки подорвать авторитет героической азербайджанской армии - преступление перед народом и государством - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Недопустимо распространять ложную информацию об азербайджанской армии, тиражировать утверждения, подрывающие ее авторитет, а также разглашать сведения, являющиеся государственной тайной. Это является серьезным ударом по государственности и национальным интересам Азербайджана.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, заслуженный журналист Сахиль Керимли.

По его словам, славная победа азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне навечно вписана в историю.

Заслуженный журналист подчеркнул, что попытки подорвать авторитет армии - победительницы и бросить тень на нашу Великую Победу должны быть решительно осуждены.

«Героизм, высокая боеспособность, патриотизм и профессионализм азербайджанской армии имели резонанс во всем мире. Беспримерные подвиги нашей армии во второй Карабахской войне с интересом изучают в военных кругах всего мира. Это была поистине уникальная Победа, когда удалось освободить всего за 44 дня наши исторические земли, на которых враг возводил укрепления на протяжении около 30 лет. Эту Великую Победу одержала азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева. Попытки подорвать авторитет нашей героической армии - это преступление перед народом и государством», - сказал Керимли.

Он также отметил, что некоторые безответственные представители СМИ, блогеры и пользователи социальных сетей сознательно или неосознанно совершают действия, играющие на руку врагу.

«Армия является одним из важных атрибутов нашего государства. Наши медиа-структуры и журналисты должны осознавать эту реальность и быть предельно ответственными. Но, к сожалению, некоторые, прикрываясь профессией журналиста, совершают противоправные действия, которые наносят ущерб авторитету нашей страны. Необходимо, чтобы общественность публично осудила таких людей», - сказал Керимли.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы неоднократно предупреждали соответствующие медиа-структуры о недопустимости распространения информации, противоречащей интересам нашего государства, и подобных противоправных действий, однако, похоже, что это не оказало нужного воздействия.

По его словам, безнаказанность создает условия для новых правонарушений и более серьезных преступлений.

«Если какого-то журналиста неоднократно предупреждали и он не сделал никаких выводов, значит, должен действовать более строгий закон. Неисправимых нужно наказывать», - сказал Керимли.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)