Очень важно, чтобы Армения незамедлительно выполнила условия трехстороннего заявления - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Очень важно, чтобы Армения незамедлительно выполнила условия трехстороннего заявления.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из России.

"Прежде всего, осуждаем нападение, в результате которого погиб азербайджанский военнослужащий. Карабах - это азербайджанская земля. Конечно, Азербайджан против того, чтобы на его земле находились незаконные вооруженные формирования. С момента принятия трехстороннего заявления прошло почти два года. Очень важно, чтобы Армения незамедлительно выполнила эти условия", - сказал Эрдоган.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)