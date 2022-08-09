Связь с Нахчываном будет налажена, хочет того Армения или нет - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Связь с Нахчываном будет налажена, хочет того Армения или нет.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам в Анкаре министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принявший участие в 13-й конференции послов.

Он отметил, что Азербайджан в соответствии с соглашением с Ираном начал строительство первого моста через реку Араз. Тем самым у Азербайджана есть альтернатива для связи с Нахчываном посредством Ирана через реку Араз, в обход Армении.

"Это будет реализовано, хочет Армения этого или нет. Это шанс для Армении не остаться в стороне от проектов регионального развития. Решение она примет сама. Если Ереван не примет правильного решения, то самый большой ущерб нанесет именно себе", - добавил Байрамов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)