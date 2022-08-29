Два министерства в Азербайджане наделены новыми полномочиями

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям и министерство внутренних дел Азербайджана наделены полномочиями по применению штрафов за поджог посевных площадей, сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №795 Президента Азербайджана от 15 февраля 2016 года "О применении закона №96-VQ от 29 декабря 2015 года "Об утверждении Кодекса об административных проступках Азербайджана".

Согласно статье 244-1 Кодекса об административных проступках, за поджог посевной площади на физических лиц налагается штраф в размере от 400 до 600 манатов, должностных лиц - от 1 500 до 2 000 манатов, юридических лиц - от 5 000 до 6 000 манатов.

Ранее дела об административных проступках за поджог посевных площадей рассматривались только минэкономики или минсельхозом в лице Государственной службы по имущественным вопросам при минэкономики.

(Перевод: Нубар Кулузаде)