Визит Президента Ильхама Алиева в Италию открыл новую страницу в отношениях двух стран - комментарий

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Италию Президент Ильхам Алиев провел многочисленные встречи. Эти встречи крайне важны с точки зрения дальнейшего углубления стратегических отношений между Италией и Азербайджаном и перспектив дальнейшего сотрудничества.

Об этом Trend сказал в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

По его словам, создание в рамках визита новых партнерских платформ по таким стратегическим направлениям, как энергетика, экономика, наука и образование, открыло новую страницу в отношениях между Италией - одну из крупнейших экономик Европы и Азербайджаном.

Бабаоглу отметил особое значение участия Президента Азербайджана в качестве главного гостя в организованном мозговым центром «Европейский дом - Амброзетти» 48-м международном форуме, который был посвящен темам «Взгляд на мир, Европу и Италию» и «Сценарии настоящего и будущего для конкурентных стратегий».

Он подчеркнул, что традиционно организуемые этим мозговым центром форумы всегда находятся в центре внимания мировой общественности, это авторитетная платформа, на которой обсуждаются приоритетные вопросы в рамках геополитических и геоэкономических интересов.

"Сказанное Президентом Азербайджана, выступившим на форуме, имеет важное значение не только с точки зрения будущего азербайджано – итальянских отношений, но и в целом с точки зрения отношений между Азербайджаном и Европейским союзом, крупнейшим торговым партнером страны", - сказал Бабаоглу.

Депутат отметил, что "Европейский дом – Амброзетти", действующий с 1965 года, считается ведущим мозговым центром Италии в сфере управленческо-консалтинговых услуг и имеет офисы и обширную партнерскую сеть в Европе и за ее пределами. Его целью является установления связей итальянских компаний с их глобальными партнерами и содействие сотрудничеству посредством организации форумов и различных мероприятий, на которых обсуждаются вопросы, представляющие большую важность для итальянских и европейских компаний. "Европейский дом-Амброзетти" также предоставляет дискуссионные платформы высокого уровня, объединяя лидеров, которые имеют возможность положительно влиять на продвижение сотрудничества со странами с потенциалом для Италии и Европы и способны продвигать двусторонние экономические повестки дня.

(Перевод: Нубар Кулузаде)