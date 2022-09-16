В последнее время Армения последовательно нарушала режим прекращения огня, чтобы воспрепятствовать мирному процессу - Халаф Халафов (фото)

БАКУ /Trend/ - 16 сентября в Баку состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Румынии.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил замминистра иностранных дел Халаф Халафов, румынскую - госсекретарь МИД Юлиан Фота.

В ходе политконсультаций было подчеркнуто, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

На встрече было рассмотрено текущее состояние двусторонних отношений, достигших уровня стратегического партнерства, подчеркнута важность использования имеющегося потенциала для расширения сотрудничества в различных направлениях, включая энергетику, логистику, транспорт, коммуникации, сельское хозяйство и другие. Было отмечено, что в интересах обеих сторон дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических связей.

Халаф Халафов проинформировал о новых политических реалиях, возникших в регионе после Отечественной войны Азербайджана, восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях. Было подчеркнуто, что Азербайджан выдвинул мирную повестку и предпринимает соответствующие шаги для установления мира в регионе, нормализации отношений с Арменией. С сожалением было отмечено, что армянская сторона, чтобы остановить продвижение мирной повестки, воспрепятствовать реализации трехсторонних договоренностей, в последнее время последовательно нарушала прекращение огня и в результате 12 сентября совершила вооруженную провокацию на границе двух стран, которая привела к тяжелым последствиям.

Юлиан Фота подчеркнул, что Румыния придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и дальнейшему расширению связей. По его словам, Румыния проявляет большой интерес к развитию экономических отношений, особенно в энергетической сфере. Было отмечено, что в условиях нынешнего международного кризиса Азербайджан является важной страной для Европы, важным мостом между Европой и Азией в сферах энергетики, логистики, коммуникаций, торговли.

Стороны отметили неизменную приверженность двух стран принципам территориальной целостности, неприкосновенности и суверенитета границ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.

Были отмечены важность механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел и его значение для развития двусторонних отношений.

(Перевод: Нубар Кулузаде)