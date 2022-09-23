Джейхун Байрамов встретился со своим польским коллегой

БАКУ /Trend/ - 22 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Польши Збигневем Рау, являющегося действующим председателем ОБСЕ.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обсудили сотрудничество в рамках ОБСЕ, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями о непрекращающихся провокациях Армении, причинах и последствиях недавней напряженности в регионе.