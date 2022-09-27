Распространено заявление омбудсмена Азербайджана в связи с Днем памяти

БАКУ /Trend/ - Распространено заявление омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как сообщает Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена, в заявлении говорится:

"Два года назад, 27 сентября 2020 года, ВС Армении с целью оккупации новых территорий начали широкомасштабные военные операции, подвергая интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии, а также густонаселенные села Гапанлы Тертерского района, Чираглы и Орта Гарвенд Агдамского района, Алханлы, Шукюрбейли Физулинского района и Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, что привело к человеческим жертвам. Азербайджан воспользовался своим правом на самооборону, проведя контрнаступательные операции в соответствии с нормами международного права, в том числе статьей 51 Устава ООН, с целью предотвращения очередной военной агрессии Армении и освобождения наших оккупированных земель.

Во время 44-дневной войны ВС Армении вели интенсивный огонь из запрещенного оружия по густонаселенным Нафталанскому, Агдамскому, Агджабединскому, Бейлаганскому, Дашкесанскому, Физулинскому, Геранбойскому, Тертерскому районам, подверглись обстрелам дальнобойными оперативно-тактическими и баллистическими ракетами расположенные вдали от зоны боевых действий города Гянджа и Мингячевир, Бардинский, Габалинский, Сиязанский, Хызинский и другие районы Азербайджана. Следующей целью Армении стал город Баку, столица Азербайджана, однако осуществить свой замысел ей не удалось

Военные преступления, совершенные ВС Армении с использованием запрещенных баллистических ракет типа "Скад", "Смерч" и "Искандер-М", а также боеприпасов с белым фосфором и кассетных боеприпасов, привели к гибели около 100 мирных жителей, в том числе 12 детей, и ранениям более 450 мирных жителей. Кроме того, тяжелым артиллерийским огнем было разрушено или повреждено 12 тысяч объектов гражданской инфраструктуры Азербайджана, в том числе более 3 410 домов, 120 многоквартирных жилых домов, большое количество школ, больниц и детских садов".

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