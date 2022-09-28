Верим, что Армения примет здравое решение и начнет двигаться в направлении мира - Алев Кылыч

БАКУ /Trend/ - Верим, что Армения примет здравое решение и начнет двигаться в направлении мира.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Евразийского исследовательского центра Турции, турецкий дипломат Алев Кылыч на панельной дискуссии на тему "Мозговые центры в Азербайджане и задачи, стоящие перед ними" в рамках I Форума мозговых центров Азербайджана

"Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией до сих пор не подписано. Виновницей этого, естественно, является Армения, поддающаяся внешним манипуляциям. Мы верим, что Армения наконец-то сможет принять здравое решение и прийти к миру", - сказал он.

Он отметил, что нужно объединить усилия во имя мира и устойчивого развития.

"У Южного Кавказа выгодное географическое положение, и мы являемся частью этого региона. Мы должны объединить наши усилия во имя мира и устойчивого развития и определить нашу дорожную карту", - сказал Кылыч.

Также он пожелал успехов работе форума.

(Перевод: Фидан Мустафаева)