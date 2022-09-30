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Парламент Азербайджана утвердил еще две конвенции

Политика Материалы 30 сентября 2022 11:42 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана утвердил еще две конвенции

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил еще две конвенции.

Как сообщает в пятницу Trend, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса были рассмотрены законопроекты об утверждении Конвенции "О представлении судебных и внесудебных документов за рубежом по гражданским или коммерческим делам" и Конвенции "Об ином международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи".

После обсуждения документы были вынесены на голосование и приняты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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