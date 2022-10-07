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Возможна встреча президентов Турции и России в ближайшие дни

Политика Материалы 7 октября 2022 15:28 (UTC +04:00)
Возможна встреча президентов Турции и России в ближайшие дни

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Орхан Набиев
Орхан Набиев
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БАКУ /Trend/ - Если Владимир Путин также примет участие во встречах в рамках азиатской платформы, у нас может появиться возможность встречи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня день рождения Президента России. Состоялся телефонный разговор, в ходе которого я поздравил его. Мы также провели обсуждения текущей ситуации. Что касается встречи, будет лучше если мы сможем встретиться в течение 3-4 дней", - сказал Эрдоган.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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