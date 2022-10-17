Армения продолжает разрушать азербайджанские надгробья, а ЮНЕСКО до сих закрывает на это глаза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, в социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлены очередные зверства армян. Так, на кадрах видно, как армяне с помощью грузовика разрушают надгробия, принадлежащие азербайджанцам. Предполагается, что кадры были сделаны на территории Армении.

Официальный Баку неоднократно информировал международные организации о том, что на территории Армении разрушаются исторические памятники и надгробия азербайджанцев, также было предложено создание миссии для расследования этих актов вандализма со стороны ЮНЕСКО. Однако безразличное отношение организации к этому вопросу дает возможность армянам повторять эти зверства. По мере того как ЮНЕСКО закрывает глаза на эти акты вандализма, растет и количество разрушенных памятников, могил, мечетей.

Достаточно взглянуть на разрушения, совершенные армянами на территориях Азербайджана в период их оккупации, чтобы увидеть степень армянского вандализма. Полностью разрушены исторические памятники, жилые дома, здания государственных учреждений. За почти 30 лет оккупации армяне разрушили и разграбили даже кладбища азербайджанцев.

Кадры с некоторых из разрушенных армянами кладбищ на территориях Азербайджана



Джебраильское кладбище

Одним из кладбищ, разрушенных и разграбленных армянами, является Джебраильское кладбище. По фотографиям, сделанным здесь после освобождения Джебраила от оккупации, очевидно, что армяне не только разрушили надгробия, но даже раскопали некоторые из могил.

Сельское кладбище Кюрдляр, Физулинский район

Аналогичная картина наблюдается и в Физули. Армяне разрушили кладбища в городе Физули и районных селах Гараханбейли, Дедели, Кюрдляр.



Кладбище села Агалы Зангиланского района

В рамках проводимой азербайджанской стороной миссии по расследованию фактов было установлено, что кладбища сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района были армянами разрушены, а их территория - заминирована.

Агдамское городское кладбище

Армяне разрушили кладбище и в Агдаме, заминировав затем его территорию.

Губадлинское кладбище

Кладбища, расположенные на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района, также разрушены армянскими вандалами. Они разрушили религиозные, культурные и исторические памятники, а также кладбища в районе, который почти 30 лет находился под оккупацией. Кладбище на этой фотографии разрушено до такой степени, что невозможно даже определить местонахождение большинства могил.

Армения, стремясь стереть с этих территорий следы азербайджанцев, старалась полностью разрушить исторические памятники, надгробия азербайджанцев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)