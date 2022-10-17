Международные организации должны принять меры для пресечения армянского вандализма в отношении надгробий - Вугар Искендеров

БАКУ /Trend/ - Международные структуры должны принять меры, чтобы положить конец продолжающемуся вандализму армян в отношении азербайджанских могил.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

По его словам, видеозаписи, распространяемые в эти дни в социальных сетях, являются очередным свидетельством вандализма армян.

Искендеров отметил, что армяне до сих пор не могут понять, что эти и другие подобные варварские действия не помогут им исказить исторические факты.

"Карабах - это часть Азербайджана, и мы еще раз доказали это в 44-дневной Отечественной войне. Однако некоторые в Армении полагают, что своим варварством смогут чего-то добьются. К сожалению, несмотря на то, что мы неоднократно показывали и доказывали такие факты международным структурам, практические шаги ими не предпринимаются. Фактически кладбище, оскверненное, разрушенное армянами, является нашим историческим культурным памятником. Конечно, такие организации, как ЮНЕСКО, должны действовать и пресекать этот вандализм, проводить исследования в связи с состоянием других наших исторических памятников. Однако равнодушное отношение к этим вопросам такой авторитетной организации, как ЮНЕСКО, создает условия для армян, чтобы и дальше разрушать культурно-историческое наследие азербайджанского народа", - сказал депутат.

Он отметил, что по мере того, как ЮНЕСКО продолжает закрывать глаза на грубое нарушение положений Гаагской конвенции 1954 года, растет число разрушенных памятников, кладбищ, мечетей.

"Международные организации, в том числе ЮНЕСКО, должны своевременно реагировать на эту ситуацию", - добавил Искендеров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)