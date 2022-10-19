В Баку проходит 3-я встреча мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня во дворце "Гюлистан" в Баку проходит 3-я встреча мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), организованная Управлением мусульман Кавказа (УМК), сообщает в среду Trend.

Во встрече в связи с учреждением Совета глав религиозных управлений Организации тюркских государств принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров, верховный муфтий Казахстана Наурызбай Таганули, муфтий Туркменистана Ялкаб Ходжагулиев. Также во встрече участвуют генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев и министр по делам религий Турции Али Эрбаш.

Религиозные лидеры стран-членов ОТГ ранее провели встречи в Стамбуле и Туркестане.

20 октября в Шуше ожидается подписание Устава Совета глав религиозных управлений ОТГ.

(Перевод: Нубар Кулузаде)