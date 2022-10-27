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Бинали Йылдырым поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 27 октября 2022 14:27 (UTC +04:00)
Бинали Йылдырым поблагодарил Президента Ильхама Алиева

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Орхан Набиев
Орхан Набиев
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БАКУ /Trend/ - Благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за особое внимание к нам после ДТП, в которое мы попали.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Отметим, что Бинали Йылдырым, который вместе с еще двумя лицами попал в ДТП в Азербайджане, был госпитализирован в стране, а через некоторое время отправлен в Турцию, сегодня выписан из больницы.

"Мы пережили тяжелое ДТП. С места происшествия нас сразу же доставили вертолетом в больницу. Выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который постоянно интересовался нашим состоянием весь прошедший период. Также выражаю благодарность нашему Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который держал под контролем процесс лечения", - сказал Йылдырым.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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