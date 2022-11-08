“Minar-e-Pakistan” окрасилась в цвета азербайджанского флага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Самая высокая башня в Пакистане "Minar-e-Pakistan" окрасилась в цвета азербайджанского флага по случаю годовщины Дня Победы Азербайджана. Это событие вызвало большой интерес у жителей и гостей города.

Как сообщает во вторник Trend, создание "Minar-e-Pakistan" связано с Лахорской резолюцией об образовании государства, в связи с чем данная башня является в Пакистане памятником национального значения.

Следует отметить, что этот памятник впервые в истории Пакистана был подсвечен цветами флага другой страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)