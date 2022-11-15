Франции не место в азербайджано-армянских переговорах!

БАКУ /Trend/ - Французский сенат (это нижняя палата их парламента) принял сегодня провокационную во всех отношениях резолюцию против Азербайджана. Всего у одного из 296 голосовавших сенаторов были заметны следы умственной деятельности, вследствие чего он проголосовал против документа.

Остальные 295 решили обратиться к властям Франции с призывом - ни много ни мало! - признать остатки карабахских сепаратистов "независимым государством", ввести санкции против Азербайджана и много других, не менее провокационных пунктов, которые уже вызвали счастливые слезы у армянского электората, коего во Франции предостаточно.

Вот только одно но: резолюция - это просто декларация. Бумажка, файл. Призвали - молодцы. Но вот приведет ли эта резолюция к чему-то существенному?

Да, приведет. Но не к тому, о чем рассуждали сегодня в Париже французские сенаторы и их армянские поклонники. Ни один из пунктов этого глупого антиазербайджанского документа так и не будет реализован. А вот чего добились французы - так это резкого ухудшения отношений с Азербайджаном. Этой, прямо скажем, подлости, в Баку не забудут.

Французским сенаторам задуматься бы лучше - о каком партнерстве с Баку в обозримом будущем будет возможно говорить? Как Франция, которая устами тех же сенаторов якобы так беспокоится о мире на Южном Кавказе, собирается "вносить свой вклад"? Будет ли кто-то в Азербайджане принимать эти "усилия" Франции как искренние?

И зачем вообще нужен такой посредник Азербайджану? Посредник с колоссальным колониальным прошлым, с историей геноцида и исламофобии, открыто поддерживающий одну из сторон конфликта, который этот посредник якобы хочет справедливо разрешить?

Франции не место в процессе армяно-азербайджанской нормализации. Именно за это сегодня и проголосовал их сошедший с ума сенат.

Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend